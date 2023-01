“Atenção! Preste muita atenção!”: Big Fone do BBB 23 tocará em Rio Branco nesta quinta

Para acompanhar o anúncio dos participantes da ‘casa mais vigiada do Brasil’, o Big Brother Brasil 23, o Acre também entrou na programação e recebe o Big Fone no Via Verde Shopping.

Quem atender a ligação com a voz marcante do BBB deve ouvir uma mensagem, que pode ser uma pergunta ou um desafio estilo BBB. Quem acertar, vai levar brindes para casa.

O Big Fone vai tocar nesta quinta-feira (12), na praça de alimentação do Via Verde Shopping, em Rio Branco, às 18h. O anúncio foi dado nas redes sociais do empreendimento.

O Big Fone também será instalado em shoppings de Rondônia e Roraima.