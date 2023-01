BBB 23 já tem 15 nomes de participantes divulgados; confira os nomes

Os participantes do “BBB 23” começaram a ser divulgados na manhã desta quinta-feira (12). Ao longo de toda a programação da Globo, os nomes dos integrantes das equipes Camarote, formada por famosos, e Pipoca, composta por participantes anônimos, serão divulgados.

Dois dos integrantes da Casa de Vidro também entram no reality show após votação do público. Os escolhidos foram Paula e Gabriel. O “BBB 23” estreia na segunda-feira (16).

- Publicidade-

Veja lista de participantes:

Camarote: Aline Wirley, cantora

Aline Wirley tem 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge.

A cantora afirma ser uma pessoa intensa, efusiva, tagarela e espalhafatosa, e avisa que não passa despercebida. Além disso, diz ser uma mulher muito resiliente e de muita luz. “Gosto de gente, gosto de viver, gosto de ser feliz, de tomar bons drinks, dar risada, de dançar…”, confessa. Conta que se irrita com o olhar superficial sobre as coisas e deseja que o público tenha a chance de conhecê-la profundamente nessa experiência que considera uma das grandes oportunidades de sua vida.

A “menina do Ragatanga”, como se intitula, afirma que é uma ótima jogadora e quer usar o BBB para mostrar todas as suas facetas. Confessa que tem muitos medos, mas garante que não vai deixar de viver tudo o que tiver que viver lá dentro. “Eu estou prestes a entrar no maior programa do país por conta do Rouge”, declara, emocionada, lembrando da antiga banda.

Pipoca: Paula

Paula tem 28 anos, e é natural de Jacundá, no Pará. Biomédica, ela trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. Tagarela, Paula revela que opina até quando não está diretamente envolvida na situação. Diz ser briguenta e emocionada, mas afirma que com ela “não tem tempo ruim”.

Ela afirma ainda que não gosta de gente que reclama de tudo, e diz que, se mexerem com quem ela gosta, vira “bicho”.

Ao mesmo tempo, considera-se gentil, carinhosa e doce: “Não é porque sou forte que não tenho minhas fragilidades”. Diz que se encanta e se deslumbra muito fácil com as coisas e ama se conectar com as pessoas.

Pipoca: Gabriel

Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo “terno e gravata” não era para ele. Na pandemia, passou um período no interior e resolveu “virar a chave”. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda.

“Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal”, adianta. Em uma discussão, afirma que se posiciona. Considera-se orgulhoso, não abaixa cabeça e não tem medo do cancelamento.

Pipoca: Cezar

Nascido na Bahia, mora em Brasília desde 2011. A chegada na Capital Federal foi seu momento de maior perrengue. Foi para a cidade com uma mochila nas costas e sem lugar para dormir. “Sempre me joguei de cabeça nas coisas, mas foi isso que me fez melhorar de vida”; Comprou, com mais oito amigos, um barco, o “Revoada”. É seu principal lazer quando está de folga. “Quando comprei foi um grande objetivo alcançado. Aqui em Brasília não tem praia e temos poucas opções de lazer nesse sentido. Eu adoro. Brinco que sou o véio da lancha”, conta; Já teve perfil em um aplicativo de relacionamento, mas o deletou. “Não deu muito certo, tanto que continuo solteiro”, conta aos risos; O sorriso é a parte que mais gosta em seu corpo; Camarote: Bruna Griphao, atriz A atriz carioca de 23 anos está no grupo Camarote. Ela é descendente de gregos, entrou na TV inspirada por Xuxa e se considera intensa e explosiva. Bruna Griphao também já foi atleta e se arrepende de nome artístico.