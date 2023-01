Blog do Ton: pior prefeita do Acre gasta quase R$ 600 mil com outdoor

Nas ruas esburacadas da pacata cidade de Senador Guiomard não se fala de outra coisa: a pesquisa Data Control que colocou Rosana Gomes como a pior prefeita do Acre no quesito popularidade. A novela ganhou mais um capítulo com a edição de segunda-feira (17) do Diário Oficial do Estado.

É que a prefeita decidiu contratar, pela bagatela de R$ 583.360,00, uma empresa de publicidade para inserção de outdoors na cidade. De acordo com o decreto, o objetivo é atender demandas da Saúde municipal.

A empresa felizarda? Lôga Agência de Publicidade. Perguntei a alguns amigos do ramo de onde é a felizarda empresa que vai gerir o montante e a resposta foi a mesma: “Nunca ouvi falar”.

Grande gasto

“Veja aí: um grande gasto da gestão municipal de Senador Guiomard que não traz benefícios para a comunidade. E ainda deixa de investir nos verdadeiros problemas do município”. Do vereador Fabricio Lima.

Bem intencionada

Sempre achei que a prefeita Rosana é uma pessoa bem intencionada. Mas é pessimamente assessorada e instruída. Precisa reverter isso urgentemente se deseja disputar uma reeleição.

Problema

Vejo algumas pessoas plantando em sites que são a solução para a situação de Rosana. Estão mais pra problema.

Odisseia

De olho na reeleição, o deputado Arthur Lira (PP/AL) já iniciou sua odisseia. Os novos visitados? A bancada acreana. O encantador de serpentes do Congresso convence até um governo adversário a apoiar sua reeleição. Não duvido de seus intentos à bancada acreana.

100

É o número de crianças que ficaram órfãs por causa do feminicídio. O dado foi divulgado via Instituto Mulheres da Amazônia (IMA), colhido a partir de dados parciais do Observatório de Gênero do Ministério Público do Acre.

Estrada paralisada

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública visando paralisar qualquer atividade de abertura de uma estrada que interligaria os municípios acreanos de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. A estrada divide opiniões das entidades correlatas.

Jerry Correia

Depois das informações sobre o prefeito Jerry Correia publicadas por aqui, o prefeito participou de uma série de atividades na capital acreana. Pois bem, fiquei sabendo que uma importante figura palaciana cravou: “Quero ele no PP”.

Uma coisa é uma coisa…

Para encerrar as conversas sobre a pesquisa Data Control, é importante frisar o primeiro ponto: em primeiro lugar, não adianta mais tentar descredibilizar os dados. Já caíram nas graças do povo, como um resultado do que se vê nas ruas.

… Outra coisa é outra coisa

Porém, no entanto, contudo, todavia, importante que fique claro: isso retrata o cenário do momento. É o hoje. O amanhã é outro dia. Ainda tem muita água pra rolar. Bote água nisso.

Bate-rebate

– O Governo demitiu 21 superintendentes do Ibama nos estados (…)

– (…) No Acre, o novo — ou nova — ocupante ainda não é do conhecimento geral.

– O deputado Rodrigo Agostinho (PSB) é o novo presidente.

– Utilidade Pública: o IPTU 2023 de Rio Branco já está disponível para emissão.

– Oposição branda ou ferrenha? (…)

– (…) Essa é a dúvida cruel do PL de Bolsonaro!

– Após 22 anos, terra em Feijó pode ser demarcada (…)

– A saga de expulsão do PT continua (…)

– (…) Quais as próximas portas a bater?

– Façam suas apostas!