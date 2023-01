Carnaval da Gameleira já tem programação confirmada; veja as atrações principais

A cidade de Rio Branco acaba de divulgar a programação completa do Carnaval 2023, que retorna após dois anos sem os festejos por conta da pandemia da Covid-19. Neste ano, o evento é organizado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB) do município de Rio Branco e pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), do Estado do Acre.

SAIBA MAIS: Confirmado: Carnaval em Rio Branco terá 5 noites de festa com parceria entre Governo e Prefeitura

- Publicidade-

A grande festa contará com a contratação de 65 músicos, que estarão divertindo o público durante os 05 dias de folia. Além disso, a contratação também movimenta a economia local.

“Estamos muito felizes em poder realizar esta festa, afinal nosso município estava muito carente após estes dois anos de pandemia. Graças ao nosso prefeito e vice-prefeita entramos em consenso de realizar o Carnaval na Gameleira, em parceria com o Governo do Estado, através da FEM”, diz o presidente da FGB, Pedro Aragão.

VEJA TAMBÉM: Carnaval 2023: inscrições abertas para Rainhas do Carnaval, Gay, Trans, e Rei Momo

Confira a programação

A grande festa inicia no dia 17 e se estende até o dia 21 de fevereiro. Serão 5 dias com grandes atrações musicais de diversos gêneros artísticos. O evento começa a partir das 18h até às 00h na Gameleira.

17 DE FEVEREIRO DE 2023

18h – Concurso de Realeza

20h – Cobras Dance

22h – Levada do Gueto

18 DE FEVEREIRO DE 2023

18h – Eduardo Safadão

20h – Luan lima

22h – Pegada Prime

19 DE FEVEREIRO DE 2023

18h – Álamo Kário

20h – Carlinhos Bahia

22h – Ferdiney

20 DE FEVEREIRO

18h – Bruno Damasceno

20h – Banda HITZ

22h – Sandra Melo

21 DE FEVEREIRO

18h – Yana Sakis

20h – Doce & Amizade

22h – Agleni Miranda