Em encontro com empresários, JV diz que BR-364 está abandonada: “Vamos lutar por ela”

Durante encontro com empresários, autoridades e representantes do setor produtivo no auditório da Fecomércio, em Rio Branco, nesta segunda-feira (16), o ex-senador pelo Acre e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana, disse que reconhece o estado de abandono da BR-364.

“Ouvi dizer agora que os motoristas já nem informam mais aos passageiros o tempo que é gasto com as viagens porque a BR-364 está em péssimas condições, quase intrafegável. Isso é absurdo é inegável”, pontuou.

“Esse é um problema que se arrasta há alguns anos e a última gestão que tivemos não se encarregou de revitalizá-la. A BR é de responsabilidade do Governo Federal, mas uma conquista dos acreanos e um importante recurso para o escoamento da produção e de tudo o que o Acre tem de riqueza, que pode ser exportado para outros lugares”, continuou,

JV se comprometeu com a revitalização da única rodovia federal que o Estado possui.

“Me uno a esse esforço que todas as autoridades daqui devem ter para conseguir recuperar a única rodovia federal que temos. Precisamos dela para tudo, inclusive para o avanço do Estado. Farei o possível para que esse problema seja resolvido o quando antes. Eu sou daqui, construí minha vida aqui e também me incomodo com isso”, concluiu.