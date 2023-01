Marfisa se reúne com ministro do Desenvolvimento Social para dar início às tratativas de projetos sociais

A vice-prefeita e secretária de assistência social da capital, Marfisa Galvão, esteve

reunida na manhã desta terça-feira (17), com o senador Sérgio Petecão (PSD) e com o

novo ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias, para discutir os

desafios e futuros projetos na área social em Rio Branco. O encontro aconteceu na

Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

A reunião se alinha com o início do trabalho de levantamento preciso de dados do

CadÚnico e beneficiários de programas sociais no Acre, com o objetivo de estabelecer

investimentos com o apoio do Governo Federal.

Marfisa informou que o objetivo não é aumentar o número de pessoas atendidas na

assistência, e sim, elevar as condições sociais dos já entendidos, proporcionando assim

um bom resultado para a nossa população.

“Nós nos encontramos com o novo ministro para mostrar a realidade do nosso

município e buscar parcerias para a nossa população. O que importa é que os recursos

cheguem em quem realmente precisa, e vivemos em uma capital onde tem um alto

volume de pessoas humildes”, disse.

O senador finalizou se comprometendo em apoiar os projetos sociais no Estado por

meio de atuações da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), uma das mais importantes

do Senado.