Morador da Cidade do Povo parabeniza Deracre por manutenção em ruas do conjunto habitacional

Na manhã desta terça-feira, 17, Robson Silva, morador da Cidade do Povo, visitou a sede do Deracre e agradeceu pela execução dos trabalhos nas ruas do conjunto habitacional, em Rio Branco.

“Agradeço ao governo do Estado junto ao Deracre, em nome do presidente Petronio Antunes. Tivemos a execução de tapa-buraco e recuperação de algumas ruas e que têm beneficiado os moradores da nossa comunidade”, destacou.

Uma antiga reivindicação dos moradores do conjunto foi atendida pelo Deracre, em agosto de 2022. A equipe técnica trabalhou na execução de serviços de recuperação dos pontos danificados, como sub-base, base e aplicação da nova massa asfáltica.

Robson Silva disse que, graças ao Deracre, as condições de mobilidade foram recuperadas. Na época, a intervenção asfáltica contou com a utilização de duas caçambas trucadas, um caminhão-pipa, dois rolos compactadores lisos, duas retroescavadeiras e mão de obra de 30 trabalhadores.

“Saber que esse serviço vai ser retomado em breve é muito gratificante, pois posso falar para comunidade que mais ruas serão atendidas no verão”, disse o morador.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, as ruas se encontravam em situação de abandono e com o compromisso do governador Gladson Cameli em garantir a execução dos serviços do Deracre na comunidade muitas vias foram recuperadas.



“Agradeço os elogios do morador e reafirmo o compromisso do governador Gladson Cameli de recuperar mais ruas com os serviços do Deracre na Cidade do Povo. Isso representa o cuidado e atenção que o Estado tem para com as famílias acreanas”, enfatizou.