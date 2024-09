Ainda no processo de cicatrização, a criadora de conteúdo revelou que está com problemas de dicção. Mas, segundo ela, a fala deve voltar ao normal em breve.

Anteriormente, Andressa Urach revelou como está o seu paladar após a cirurgia. “Cicatrização perfeita da minha língua. Nos 10 primeiros dias que é difícil, depois é tranquilo”, declarou, ao ser indagada sobre como está a língua.

Questionada sobre o paladar, ela explicou que tem sentido os sabores “muito mais intensos”.

Um seguidor ainda quis saber sobre a fala de Urach, que está diferente. “Sei que vai levar tempo até voltar ao normal, só ter paciência”, completou.

Após birfurcar língua, Andressa Urach coloca piercing genital

Não satisfeita com a “língua de cobra”, Andressa Urach decidiu investir em um novo acessório íntimo: um piercing genital. A produtora de conteúdo adulto, no entanto, disse que ainda não conseguiu testar o efeito do item no sexo.

“Coloquei na periquita”, contou. Questionada por Yas Fiorelo, do UOL, sobre o efeito da joia no sexo, Andressa disse: “Me pergunta daqui a uma semana [sobre o sexo]. Ontem meu marido me procurou, e eu disse: ‘Calma aí, ainda tá doído’”.

A novidade do piercing íntimo vem dias após Andressa fazer uma operação para separar a língua em duas.