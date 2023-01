Moradores do Cidade do Povo oferecem café da manhã para agradecer por serviços no bairro

Como forma de agradecimento, os moradores do bairro Cidade do Povo proporcionaram um café da manhã, nesta quinta-feira (19), pelos serviços de saneamento realizados no bairro pelos servidores do Saerb junto a Saneacre.

Na parceria, a Saneacre faz a sucção dos resíduos e em seguida o Saerb retira o lixo sólido encontrado na rede de esgoto.

- Publicidade-

O encarregado interino do Saerb, Sadraquiel Tavares, explicou que a encanação acumula muita sujeira, areia, barro, até mesmo papel higiênico.

“A população, às vezes, joga, vai acumulando na rede e chega uma hora que ela obstrui, aí a gente vem, faz essa limpeza que é para a rede trabalhar normalmente.”

De acordo com os moradores a equipe tem realizado os serviços há algumas semanas e tem sido satisfatório, já que no período de inverno o problema tende a piorar.

A dona de casa, Orenisse Ferreira, disse que sua casa chegou a alagar mais de 3 vezes e não tinha o que fazer.

“Vieram, arrumaram, ficou tudo em perfeitas condições. Então eu e meu esposo, a gente procura agradar. Fiz um café da manhã para agradecer porque uma mão lava a outra, e eu estou muito feliz, muito grata por eles terem vindo fazer esse serviço na minha casa.”

“Quando chega o inverno, a situação fica difícil devido muita água. A rede de esgoto central, da principal, fica entupida e retorna para as casas. Com a ajuda do tatuzão, creio, que vai dar uma melhorada”, disse o pastor Leandro Freitas.

A desobstrução é feita não só nas redes principais, como também em cada residência, fazendo a limpeza das caixas coletoras. O morador Robson Silva faz um apelo aos vizinhos.

“Eu peço aos moradores que colaborem e não joguem lixo para que não vá para a rede de esgoto, pois o lixo que fica na rua, a chuva leva para a rede de drenagem. Sabemos que não vai resolver definitivamente, mas vai dar um sossego para gente. Somos só gratidão. Isso é motivo de alegria ter essas duas equipes aqui no nosso bairro fazendo esse tipo de trabalho.”

Leidir Monteiro, moradora do bairro há cinco anos, afirma que o serviço trouxe alívio.

“Já estava com dois anos esse esgoto aí, a gente sentindo o mal cheiro, era uma coisa horrível. Graças a Deus que agora, teve melhora, agora estou feliz!”