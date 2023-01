Oficina de teatro é oferecida de forma gratuita na Ufac

Flávio Lofêgo é ator, diretor teatral e, há 14 anos, professor do Curso de Graduação em Teatro da Universidade Federal do Acre. Em seu currículo, mais de 35 anos de experiências no teatro profissional e uma trajetória artística em que dividiu o palco com grandes nomes da cena brasileira, entre eles SEU JORGE, SELTON MELLO, MARCELO SERRADO, KARINE TELLES e muitos outros artistas com carreiras sólidas nos palcos. No Acre, dirigiu entre outros o sucesso Oração para um Pé de Chinelo, que excursionou por mais de vinte cidades em três países durante dois anos em cartaz.

A partir de abril deverá ausentar-se de Rio Branco por um período de três a quatro anos, e por este motivo oferece às pessoas interessadas em conhecer a arte dos ATORES e ATRIZES a possibilidade um Mergulho Teatral gratuito, como evento de encerramento do ciclo de ensino, pesquisa e extensão em teatro de alto rendimento.

Serviço:

Mergulho teatral: oficina gratuita para adultos com Flávio Lofêgo

Dias 14 e 15 de janeiro (sábado e domingo), das 14 às 16 horas

Local: Universidade Federal do Acre

INFORMAÇÕES: [email protected]

WhatsApp: (68) 99981 7046