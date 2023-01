Os atacantes Vitinho e Marlon são mais dois reforços do Rio Branco

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, anunciou na tarde desta quinta, 19, no José de Melo, as contratações dos atacantes Vitinho e Marlon. Os dois atletas desembarcam na capital acreana nesta sexta, 20, e serão integrados ao elenco.

“Fechamos com Vitinho e o Marlon. Esses dois reforços fecham o nosso o elenco”, declarou o presidente.

Murilo Souza integrado

O meia Murilo Souza participou dos treinamentos no José de Melo e é mais uma contratação do Rio Branco para a temporada. O atleta atuou no futebol de São Paulo e na Suécia.

Treino com bola

O técnico Ulisses Torres comandou um treino tático e começou a avaliar os atletas para a montagem da equipe.

“Ainda estamos priorizando o condicionamento físico, mas é sempre importante observar. Conhecer o elenco é fundamental para montar uma equipe competitiva”, comentou Ulisses Torres.