Perpetua Almeida festeja aniversário com família em Brasília; veja detalhes

Festa de despedida

Ex-governador Tião Viana vai residir em Brasília. A mudança aconteceu na última sexta-feira (23). Lá ele iniciará um pós-doutorado (ou pós-doc)na Universidade de Brasília (UnB). Durante a semana o ex-governador fez várias visitas para encontrar com amigos e parceiros de vida e de sua jornada política, entre eles: Nilson Mourão e professor José Fernandes do Rêgo.

***Como ele e a esposa Marlúcia Cândida são festeiros assumidos, não poderia faltar uma festa de despedida, claro! A tertúlia aconteceu na quarta-feira (21), no restaurante La Nonna. A animação foi a tônica da noite.

***Numa demonstração de carinho, gratidão e reconhecimento Karla Martins – exímia contadora da história – compartilhou com os presentes a trajetória de vida do amigo. Momento de emoção e boas gargalhadas.

***Tião estava transbordando de felicidade e não poderia ser diferente: estava cercada pela família e dos amigos. Veja as fotos!

Festa Black & White

Foi pra lá de animada a tradicional festa de final de ano da FIEAC – este ano Black & White – que aconteceu na última quinta-feira (22), no AFA Jardim. Cerca de 800 convidados (Colaboradores do quadro, estagiários, tercerizados, familiares e convidados) participaram da festança com direito a jantar, cerveja, drinks e muita música.

Elias Sarkis e banda, principal atração da noitada, trouxe um repertório eclético que agradou a todos. Com muito carisma e energia, agitou os convidados até o sol raiar.

Parabéns ao Presidente do Sistema Fieac, José Adriano Ribeiro, Diretor Regional do Sesi e Senai, João César Dotto e Superintendente da Fieac e IEL, Jorge Luiz Vila Nova, pela noite animada e impecável. Veja as fotos pelas lentes de Sérgio Vale.

Então é Natal

Eliesio Silva e Mercedes Lavocat celebraram a noite de Natal em grande estilo com um jantar em sua casa. O casal é conhecido por dar festas memoráveis.

* Para a anfitriã essa é sua época favorita do ano, isso é visível no entusiasmo com que ela organiza a festa, tudo pensado detalhadamente, com carinho e capricho para uma verdadeira imersão no mundo mágico do Natal.

* A casa estava lindamente decorada. Com foco nas cores clássicas natalinas – vermelho, verde e dourado -, os enfeites trabalhados com muita luz, detalhes e inspiração lúdica. Um deslumbre! Impressionou e encantou os convidados.

***Papai Noel não poderia faltar numa festa dessa né? E para alegria geral em especial para a criançada ele passou por lá. Teve fogos na sua chegada. Para ele um espaço exclusivo com direito a um trono e tudo que ele merece. O bom velhinho chegou com o saco de presente cheio e não esqueceu de ninguém que lá estava.

* O cardápio foi a assinado pela festejada chefe de cozinha Sueli Cardoso. Impecável. No comando da animação que rolou solta, madrugada adentro: o cantor Dito Bruguzu e o Dj Alessandro. Foi uma noite maravilhosamente perfeita. Veja quem esteve lá!

TJAC I

A presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, vem sendo extremamente elogiada por sua gestão, ao lado dos desembargadores, Roberto Barros e Elcio Mendes, que compõem a administração. Foram muitos os feitos e realizações no seu biênio, entre eles, as reformas dos fóruns das comarcas nos municípios do Acre, reforma do Centro Cultural do Juruá, do Palácio da Justiça, e os investimentos no parque computacional do Judiciário.

Mulher empoderada, dinâmica e competente, ela fez questão de registrar o momento ao lado de outras mulheres, igualmente competentes que ocupam os cargos de diretoras em sua gestão. São elas, Myria Greyce, Andréa Zílio, Ana Paula Viana, Keuly Queiroz, Iriá Farias, RAquel Cunha e sua chefe de gabiente, Ellen Cristina.

TJAC II

Na semana passada a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, anunciou o início das obras da passarela na Cidade da Justiça de Rio Branco. E de fato, a obra já iniciou e certamente trará mais comodidade aos cidadãos que frequentam o lugar. Parabéns pela decisão.

No anúncio de início das obras, participaram da solenidade os diretores e diretoras da atual gestão, magistrados, magistradas, o vice-presidente, Des. Roberto Barros e o Des. Samuel Evangelista, que no próximo biênio atuará como corregedor-geral da Justiça.

Vivas para Karenna Lima

A gata Karenna Lima comemorou o aniversário do jeito que a ela ama: um bom agito. Ocorrido no domingo, 11 de novembro, na casa da família, na Chácara do Ipê, e foi do tipo de arromba.

***A festona começou por volta de meio-dia com um deliciosa feijoada, chopp da Louvada e muita música sob a batuta da amiga Bel Cordeiro e banda, que atacou com um repertório diverso e animado, que não deixou ninguém parado. A ferveção rolou até altas horas da madrugada. Veja as fotos!

Recital beneficente

Em um gesto de solidariedade e amor ao próximo, a jovem Ana Flávia, com apenas 15 anos, filha de Mariane Lavocat e Siberman Holanda, promoveu um recital de piano beneficente, na noite do último dia 14, na Usina de Arte João Donato, com arrecadação de leite em prol da Casa de Apoio Amigos do Peito. No local, são acolhidas pessoas portadoras de câncer vindas de outros municípios do Acre, da Zona Rural e até mesmo de estados vizinhos para tratamento, em Rio Branco.

* O recital ocorreu em um clima bastante descontraído aos moldes de um sarau, e foi um sucesso absoluto tanto público como de donativos.

A apresentação, além de Ana Flávia, teve a participação de amigos, amigos e da avó Flávia Lavocat que deram um show de talento e emoção. A bela iniciativa contou com o apoio dos pais e da professora Sandra Medeiros, da Escola de Música Villa Lobos.

Feliz idade nova, Perpétua!

Foi com clima intimista que a deputada Perpétua Almeida comemorou mais um ano de vida nessa quarta-feira (28), com almoço em um restaura em Brasília. O encontro reuniu familiares e um seleto grupo de amigos. Na foto, a sogra Maria Soares, o marido Edvaldo Magalhães, o genro Tiago Martins, os filhos Maíra e Pablo e a neta Helena. Querida amiga, você merece toda felicidade do mundo!