Prefeitura realiza primeira reunião do ano com diretores e vice-diretores das escolas

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme),

realizou nessa quinta-feira (12), no auditório da escola estadual Padre Antônio Diogo

Feijó, a primeira reunião de 2023, com diretores eleitos e reeleitos das escolas

municipais de Rio Branco.

Nesse primeiro encontro do ano com todos os envolvidos na rede de ensino municipal

foi apresentada a equipe da Gestão Rede Escolar e os assessores técnicos de gestão que

acompanham cada regional. Os diretores receberam também orientações sobre o

Conselho Escolar.

- Publicidade-

De acordo com a gerente do Departamento de Gestão de Rede Escolar, professora

Gervânia Mota, o início dos trabalhos tem uma grande importância para o restante do

ano, pois são nessas reuniões que são definidas as metas, atribuições e o calendário

escolar.

“Nossos diretores são os líderes nas escolas e são eles que gerenciam tudo que acontece.

Esse momento de acolhimento com eles é para frisar que a secretaria está aqui para

ajudar, auxiliar e prepará-los para que 2023 seja um ano de mais entregas ainda para a

Educação do nosso município”, ressaltou Gervânia Mota.