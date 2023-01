Recado de Lula em discurso é visto como indireta a Aras e reacende temor de bolsonaristas

A fala de Luiz Inácio Lula da Silva na posse defendendo a responsabilização de agentes públicos pelo “genocídio” durante a pandemia de Covid-19 foi interpretada tanto no entorno do próprio petista quanto na Procuradoria-Geral da República (PGR) como indireta ao atual chefe do órgão, Augusto Aras.

E mais: a fala também reacendeu entre os bolsonaristas o temor de que o novo presidente vá levar a cabo um conjunto de medidas que eles têm chamado de “pacote de maldades”.