Shakira e Piqué: as consequências de expor traição na vida real de quem não é celebridade

Em apenas 5 dias, o clipe de Shakira em que faz inúmeras indiretas a seu ex, o jogador Gerard Piqué, já atingiu 133 milhões de visualizações no YouTube e se tornou a segunda música mais popular do momento no Spotify.

Assim como novos hits de cantoras como Miley Cyrus, Taylor Swift e SZA que também alfinetam os ex, a música colocou Shakira no topo das paradas e a tornou o assunto do momento.

Esse tipo de alfinetada, aliás, não é de hoje: a cantora brasileira Joelma fez indiretas para o ex-marido Ximbinha em 2016 e continua falando da traição até hoje; a canadense Alanis Morissette estourou nos anos 1990 com a música You Oughta Know.