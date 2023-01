Vídeo: veja a reação da mãe de Fred ao descobrir ida do filho ao BBB23

O youtuber Fred, apresentador dos Desimpedidos, foi confirmado no BBB23 na última quinta-feira (12/1) e vai participar do Grupo Camarote no reality. Xodó do canal em que o filho participa, Dona Aurimar não acreditou quando o ex de Bianca Andrade confirmou a sua ida ao programa.

Um vídeo em que mostra Fred contanto sobre a sua nova empreitada à sua mãe viralizou na web. Dona Aurimar não acreditou no início e tinha certeza que era uma pegadinha. “Você não vai. É uma pegadinha, ainda bem. Eu nem gosto, eu nem entendo. Não vai”, repetiu a matriarca. “Sim, eu fico (três meses sem ver o Fred). Nem na TV. Bruno, você não vai”, continuou repetindo. “Eu? Gritando e pulando na frente da TV? Só se for xingando esse filho da p***”, expressou Aurimar, que aparece pulando e comemorando quando Fred é anunciado como participante do BBB23.

🚨 ATENÇÃO! 🚨Confira a reação da mãe do @Fred ao descobrir que o filho iria para o #BBB23 pic.twitter.com/JZtNTtMSEx — Conta Tudo, Mohamed! 📢 #BBB23 (@eusouomohamed) January 14, 2023

Como Bruno Carneiro Nunes virou Fred

A última quinta-feira (12/1) reservou grandes emoções para aqueles que estão ansiosos para o início do BBB23. Entre os confirmados está Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred. Jornalista e youtuber, o ex de Bianca Andrade é famoso por seu apelido, que ganhou ao entrar no canal do YouTube Desimpedidos, no qual trabalha até os dias de hoje.

“Quando eu entrei no canal Desimpedidos, que é meu canal no Youtube, eles me acharam parecido com o jogador Fred. Para surpresa de alguns, nós não somos a mesma pessoa”, explicou o apresentador em suas redes sociais.