Em 1ª aparição após pneumonia, Lula recebe taça da Copa Feminina

“Quando trouxemos a Copa do Mundo masculina para cá em 2014, o Brasil não tinha estádios, não tinha infraestrutura suficiente nos aeroportos e isso foi feito”, disse Lula, avaliando que o país agora está mais preparado para receber um evento desse tamanho.

“O governo estará à disposição da CBF, com seus ministérios, para fazer o que for necessário pra trazer em 2027 a Copa do Mundo feminina para o Brasil”, discursou o presidente.

No mesmo evento, Lula assinou um decreto que cria a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino.

Despachando no Alvorada

Por causa da pneumonia, o presidente precisou adiar uma viagem que faria para a China e está há uma semana se recuperando e despachando de sua residência oficial, onde tem recebido ministros e mesmo outras autoridades, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Nesse período, o presidente trabalhou em temas como a fixação dos juros do empréstimo consignado, a finalização do novo arcabouço fiscal do país e a articulação para destravar as votações no Congresso.