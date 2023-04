Após abandonar carreira no Acre, cantor lança clipe e faz desabafo: ‘Confie nas pessoas desconfiando’

O destino nem sempre é traçado como desejamos. Com doze anos de história na música no Acre, o cantor acreano Luan Lima, já transitou no estilo rock, gospel e sertanejo universitário, e esse último lhe fez sonhar com voos mais altos – quando decidiu embarcar para a terra do sertanejo – Goiânia, em busca da fama e sucesso. Mas nem tudo foram flores!

Morador do bairro Estação Experimental, Luan Lima, de 33 anos, conversou com exclusividade com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, e revelou um pouquinho das suas aventuras nessa trajetória de baixos e altos:

- Publicidade-

“Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava com muita expectativa, né? Eu já estava no auge muito bom aí em Rio Branco, 2016. Eu era um cantor bem conhecido, tocava em todas as boates mais conhecidas como Porsche, Vaca Louca, Set Club. Na época, rodei essas maiores e fazia muito casamento, muita formatura, fazia muito essas coisas e foi quando eu recebi um convite dum rapaz que conhecia Goiânia. Ele falou: “Vem pra cá, você vai ver, vai ser sucesso e você já está já está perdido no Acre e tal”. Eu pensei: É, eu acho que é isso mesmo. Vou lá acreditar sempre com a humildade no coração”. Quando cheguei lá, cara, só tive foi… Lá é muito concorrido”.

“Você não consegue ser como é aqui, que as pessoas te contratam. Lá você teria que pagar pra aparecer em alguns cantos e, quando eu fui ver, era muito dinheiro, começou a ser apertado, ficar dificultoso. A dificuldade aparecendo e eu falei: “Não, infelizmente não dá, não”. E ainda passei quase um ano lá. Foi quando eu retornei para o Acre” [sic], disse com exclusividade ao ContilNet.

Virando a página, Luan retornou ao sertanejo com seu novo projeto musical, a música “10 bocas” de autoria de Ana Nery, Tom Baratella e Kenyo Alvez, renomados compositores do país.

A canção ganhou clipe com super produção gravada no dia 17 de dezembro de 2022 no Alto Acre, na casa de show QGIV, em Epitaciolândia, com produção musical de Torquatto, direção de vídeo de Paulo Martins e gravadora MF Filmes. O clipe foi lançado nesta quarta-feira (5) e a nossa coluna traz na íntegra com exclusividade:

Para 2023, Luan revelou em bate-papo com este colunista seus novos projetos, que já inclui a gravação de CD promocional: “Ah, com certeza eu tô com um projeto agora que eu vou fazer o CD promocional esse mês ainda, que é um CD que eu vou gravar música de outros compositores, e uma das versões do que eu gosto, que é a minha pegada, e também muito em breve, até o final do ano a gente grava aí o nosso primeiro DVD de onze anos de Luan Lima.

Questionado por este colunista sobre qual conselho que o Luan de hoje daria para sua versão do início de sua carreira, o cantor desabafou ao ContilNet: “Ah, Douglas, é até difícil responder rápido essa pergunta. Eu falaria as mesmas coisas que eu hoje ainda vivo. Nunca desista, uma hora vai dar certo, e persevere mesmo, confie nas pessoas ao mesmo tempo desconfiando e seguir em frente sempre.”