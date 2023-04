Após mais de um ano fechado, governo reabre Teatro Barracão Matias, na Baixada da Sobral

Com mais de 100 mil reais em investimentos, o Governo do Acre reabriu o Teatro Barracão Matias nesta segunda-feira (24), em uma das regiões mais populosas de Rio Branco, a Baixada da Sobral.

Funcionando em local onde deverá atender mais de 100 mil pessoas, o Teatro Barracão Mathias foi totalmente revitalizado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), responsável pela administração do espaço.

Em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), o Teatro Barracão oferecerá ainda uma série de cursos profissionalizantes para a população, através do Polo Digital Maués.

Além da sala de computadores, o Barracão conta com um laboratório de Criação Literária e uma biblioteca.

No Espaço Cultural Mestre Valério, além de aulas de capoeira, oferece atividades de dança para pessoas idosas.