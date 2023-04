Artistas acreanos terão R$ 16 milhões da Lei Paulo Gustavo para incentivo à cultura

Os artistas acreanos deverão receber do Governo Federal, uma parcela de R$16 milhões da Lei Paulo Gustavo, que incentiva o financiamento cultural no país. A informação foi divulgada pela Agência de Notícias do Acre, que informou que o recurso será administrado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Para discutir os valores e a distribuição no Acre, a Fem iniciou nesta terça-feira (25), um ciclo de oitivas com integrantes de diversos segmentos culturais do estado.

“Iremos democratizar e dar oportunidade a todos os segmentos e fazedores de cultura, inclusive àqueles que nunca tiveram oportunidade de acessar esses recursos”, afirmou o presidente da FEM, Minoru Kinpara.

Ao todo, o Governo Federal deve encaminhar mais de R$ 3,8 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para fomentar a cultura do país. Além da Lei Paulo Gustavo, o Ministério da Cultura, que foi recriado no governo Lula agora em 2023, prevê destinar recursos para apoio a artistas brasileiros com outras duas leis federais: a Aldir Blanc e a Lei Rouanet. O Acre deve ser contemplado com ambas.