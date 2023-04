Blog do Ton: Nessa onda toda de massacres e insegurança, o buraco é mais embaixo

A Assembleia Legislativa aprovou, na quarta-feira (12), uma medida para aprovar o uso de detectores de metais nas escolas visando coibir os massacres. Coincidência ou não, os detectores serão operados por quem é vítima dos abusos e agressões: a comunidade escolar.

Isso é, desde anos atrás, temas de discussão nas mais variadas esferas. O problema nas escolas não é apenas caso de polícia, ou um problema na política. O buraco é mais embaixo.

Só no Senado, em exemplos mais recentes, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou o PLS 469/2015, que agrava a pena para crimes praticados dentro ou nas imediações de escolas. O PLS 251/2014 cria o Programa de Prevenção da Violência na Rede Educacional Brasileira, e o PLS 438/2012 modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre a prevenção da violência nos estabelecimentos de ensino.

No âmbito do Estado do Acre, deve ser um assunto que, por envolver uma infinidade de fatores — sociais, políticos, geográficos e econômicos — deve ser discutido de forma colegiada.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Esse é um tema importante, que poderia facilmente ganhar uma audiência pública, com todos esses representantes discutindo formas de mitigar esses quadros de violência, sem que houvesse quaisquer prejuízos ou riscos.

NÃO É POLÍTICO

Como esse problema não é político, como o caso dos embargos do Ibama, o jeito é esperar que ele seja a prioridade.

PRÉ-CAMPANHA COMEÇOU?

Entre uma publicação e outra, comecei a receber posts patrocinados do secretário Daniel Herculano, lá de Sena Madureira, pasta de Assistência Social. A pré-campanha começou e alguém esqueceu de me falar?

DOS MAIS COMPETENTES

Cumprindo com a competência de sempre as funções na Seagri, o secretário-adjunto Edivan Azevedo foi o patrono da 10ª turma de médicos veterinários formados pela Universidade Federal do Acre. Edivan é dos mais competentes do governo Gladson.

SILVANO QUEIROZ

É o nome que começa a ganhar força nos bastidores para o jogo do vice em Marechal Thaumaturgo, na chapa do atual prefeito Valdelio Furtado.

ARTICULAÇÃO DO BARBARY

Silvano Queiroz candidato a prefeito na eleição passada e tirou pouco mais de 500 votos. Hoje, é tido como “a pessoa do Barbary”, o deputado federal da região do Juruá.

COM TRANQUILIDADE

Com dificuldades de aglutinar grupos numa chapa, a oposição em Marechal deve assistir Valdelio sendo eleito com tranquilidade.

JUSTIÇA VAI DEIXAR?

Itamar, Randson, Sandro são outros nomes que querem disputar a prefeitura. Todos com algum problema. Resta saber se a justiça vai deixar.

BALBÚRDIA

Admirável a decisão do presidente Neném Almeida em ser contra o aumento salarial dos vereadores e membros do executivo municipal; e vergonhosa a balbúrdia que se tornou a Câmara de Rio Branco.

JUSTIÇA

Agora, o caso pode parar na justiça — que pode derrubar a decisão dos vereadores.

EDUCAÇÃO SEXUAL

O ensino de educação sexual nas escolas não vai ensinar ninguém a praticar ato sexual. Vai educar da forma adequada — o que, muitas vezes, não é feito em casa — tirar tabus e ser um importante aliado contra os abusos sexuais e gravidez na adolescência.

PL

Uma proposta para debater esses assuntos em escolas do Acre foi aprovada.

BATE-REBATE

– Todos os dias, todas as horas, lança-se uma nova candidatura à prefeitura, câmara municipal (…)

– (…) Qual o problema em alguém querer a candidatura do secretário Alysson Bestene?

– O Governo Federal confirmou Márcio Alércio como superintendente do Incra (…)

– (…) Seria uma indicação de Jorge Viana (…)

– (…) O cargo era pleiteado — merecidamente — pelo presidente regional do PT, Cesário Braga.

– O objetivo do Governo Lula é atender até 2 milhões de famílias até 2026, com o programa Minha Casa Minha Vida.

– A Procuradoria Eleitoral pediu ao TSE que torne Bolsonaro inelegível (…)

– (…) Longe da possibilidade o ex-presidente não está.

– Corre a bocas miúdas que o ex-prefeito Raimundo Angelim tem sido um importante aliado de Jorge Viana lá na Apex (…)

– (…) Angelim foi um dos melhores prefeitos que Rio Branco já teve.