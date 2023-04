Blog do Ton: o jogo interior da política acreana – e quem está derrapando em campo

O leitor mais atento vai lembrar. Na minha análise após as eleições, citei uma leitura feita nos tempos que era Gestor de Marketing da Febracis, uma instituição multinacional que lida com desenvolvimento humano.

O Jogo Interior do Tênis foi uma indicação do meu diretor Zé André, um dos coaches mais incríveis do Brasil, e fala sobre o que acontece numa partida de tênis: existe o jogo propriamente dito, aquele que você precisa dominar as técnicas, e existe um jogo interior, que acontece dentro de você, puramente mental – e decisivo para qualquer partida.

Eu, naquele momento, fiz um paralelo com a política. Mais precisamente com as eleições, e o que aquele resultado nos deixava como lição. E eu falava que a política também traz os dois jogos, aquele com o povo, e o jogo interno, com os partidos e stakeholders do jogo. Os players.

E porque estou voltando ao assunto? Porque muita gente não aprendeu a lição. Com as eleições chegando, eu vou citar alguns exemplos em que tudo pode ser diferente.

JARUDE

Com uma comunicação com o povo 100% bem sucedida, o deputado estadual Emerson Jarude tem tudo para ser um político brilhante. Se fizer um bom jogo interior, pode, sim, se cacifar para os sonhos políticos que possui — e não estou dizendo que terá vida fácil.

NA ALEAC

Dentro da atual legislatura, Jarude precisa também praticar o jogo interior no trato com os parlamentares. Ou correrá o risco de ser ignorado. Edvaldo Magalhães, que também veste a roupa da oposição, é um ótimo exemplo de como o jogo interior pode fazer bem a um parlamentar, independente do bloco que quiser fazer parte.

ESQUECEU DA PARTE POLÍTICA

O prefeito Sérgio Lopes imprimiu seu jeitão de delegado para administrar a pequena Epitaciolândia e esqueceu da parte política. Possui alta rejeição e é praticamente um inimigo da Câmara. A rejeição é fácil de ser resolvida, ainda mais quando se tem a máquina. Mas precisa resolver a parte política, que é o que dá sustentação a qualquer projeto.

DO CONTRÁRIO

Tem também os que praticam um excelente jogo interno mas falham no trato com o povo. Ney Amorim teve uma das campanhas mais robustas pro Senado, com seu nome indicado por uma boa fatia do alto clero da política acreana. Mas não combinou com o povo, que já tinha um favorito.

TUDO MAIS RÁPIDO

Quando se governa tendo uma série de aliados, tudo é melhor e mais rápido. O prefeito Tião Bocalom é um franco exemplo.

ALVO

Em defesa ao presidente da Apex, Jorge Viana, a ex-presidente Dilma Rousseff afirma que o acreano é alvo da “extrema-direita”. Vale lembrar que nem sempre foi a extrema-direita o principal vilão dos governos do PT, e sim a escorregadia fatia conhecida como centrão. Foi esse o principal responsável pela derrocada de Dilma.

ALTA RENDA

Enquanto a mídia faz campanha, praticamente educacional, para que a fatia maior da população — as classes média e baixa — para que recebam os recenseadores do IBGE com afeto, foi nas áreas de alto padrão que eles encontraram maior dificuldade de infiltração. Vale uma campanha educacional voltada a essa fatia também?

FAÍSCA

A insatisfação de Manoel Lima com o PT foi destaque aqui há uns meses atrás. Sua insatisfação vem desde as indicações para o comando do Incra, antes mesmo de as especulações em torno de Cesário Braga. Mas o fogo naquele momento foi apagado, de acordo com insiders do partido. Pelo visto, ainda havia alguma faísca.

POUCO ATRATIVOS

A bancada federal tem conseguido emplacar umas pautas interessantes, mas o que se observa são pequenos deslizes na hora da comunicação, fazendo com que alguns assuntos sejam pouco atrativos e interessantes para a grande fatia do eleitorado.

PROVA

Mas fiquem tranquilos: nós vamos ter a prova dos nove agora, com as próximas eleições. Será um termômetro para 2026, onde veremos quem continua no poder e quem vai para o ostracismo político.

BATE-REBATE

– Muitos políticos sem mandato continuam relevantes por terem excelente jogo interior (…)

– (…) Eu destaco como um desses o secretário-adjunto da Segov, Luiz Calixto (…)

– (…) Como é habilidoso o secretário Calixto!

– Informações vindas do Palácio dão conta de uma possível mudança em termos de representação (…)

– (…) Os entendedores entenderão.

– Eu gosto dos camaleões da política (…)

– (…) Um político que nasceu vermelho e se tornou azul no meio do caminho se prepara para voltar a ser novamente vermelhinho de nascença (…)

– (…) Acho que o povo não vê!

– Como futuro presidente do PT, o ex-deputado Daniel Zen não terá vida fácil (…)

– (…) O partido tem uma obrigação moral de se sair bem nas próximas eleições.