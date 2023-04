Campeonato Estadual terá dois jogos para cumprir tabela no Florestão

Dois jogos marcam neste domingo, 30, a abertura da 5ª e última rodada do segundo turno do Campeonato Estadual, a partir das 16 horas, no Florestão. Com as equipes sem chances de lutar pelo título, os confrontos serão somente para cumprir a tabela.

Atlético x Galvez

Atlético e Galvez fazem o jogo de abertura da programação. O Imperador é o 3º colocado com 5 pontos e o Atlético ocupa a 4ª colocação com 3 pontos.

O atacante Pedro Henrique, artilheiro do Estadual com 11 gols, tem presença certa no Galvez.

Independência x São Francisco

Na segunda partida da rodada, o Independência joga contra o São Francisco. As duas equipes somam 3 pontos, empatam nos critérios e por isso dividem a 5ª colocação.