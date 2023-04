Gladson cria comissão organizadora da Expoacre e da ExpoJuruá

O Governador Gladson Cameli publicou na manhã desta segunda-feira (02) um decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) oficializando a Comissão Organizadora da Expoacre 2023 e Expoacre Juruá 2023.

Em Rio Branco, a Expoacre deve ocorrer entre os dias 29 de julho a 6 de agosto e, em Cruzeiro do Sul, de 30 de agosto a 3 de setembro.

Para Coordenador Geral dos eventos foi escolhido Jonathan Xavier Donadoni, chefe da Casa Civil.

Os coordenadores adjuntos serão:

Ítalo César Soares de Medeiros

Júlio Cézar Moura de Farias

José Fernandes Ferreira Lima

Coordenadores setoriais designados são:

José Luís Schafer – Eixo de Agronegócio;

Marcelo Messias de Carvalho – Eixo de Turismo, Empreendedorismo e Cultura;

Assurbanípal Barbary de Mesquita – Eixo de Indústria e Comércio;

Glauber Ueyke Montenegro Mappes – Eixo de Infraestrutura

Alysson Bestene Lins – Eixo Institucional.

Entre os shows nacionais confirmados estão Evoney Fernandes, Natanzinho, Mari Fernandes e Zé Vaqueiro e Zé Neto e Cristiano.

A primeira noite de ExpoAcre conta com o show de Enovey Fernandes; já no domingo, dia 30 de julho, acontece o show de Nattanzinho. No dia 02 de agosto, será Mari Fernandez e Zé Vaqueiro e para encerrar a feira, será Zé Neto e Cristiano, 06 de agosto.

Confira o decreto no Diário Oficial (veja aqui).