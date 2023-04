Influenciadoras apostam em look ousados e bafônicos para show de Henrique e Juliano no Acre; FOTOS 

O show da dupla sertaneja Henrique e Juliano foi um dos eventos mais aguardados no Acre. Uma multidão tomou conta do estacionamento da ExpoAcre nesta quinta-feira (20), para prestigiar o mega show.

As influenciadoras Juh Vellegas e Ludmilla Cavalcante marcaram presença e apostaram em looks mega ousados para prestigiar o show dos sertanejos.

Juh Vellegas caprichou no decote, e apostou no couro, franjas e botas para arrasar na noite. A influenciadora revelou que seu look foi da loja Closet Del Corso.

Já Ludmilla Cavalcante investiu em um look mais confortável. Lud, apostou no branco e usou blusa da marca Iorane, coleção exclusiva de Silvia Braz da loja Fran Amorim, e acessórios com correntes em tons dourados. E pra finalizar o look, uma bota pra lá de ‘escândalo’ da marca UZA.

Veja fotos dos looks: