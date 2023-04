Marido de Nayara Vilela desabafa sobre as acusações de participação na morte da cantora

O marido da cantora Nayara Vilela, que morreu na noite da última segunda-feira (24), se manifestou em suas redes sociais para falar como se sente em meio às acusações sobre participação na morte de sua esposa. Tarcísio Araújo usou seu Instagram na noite da sexta-feira (28).

O empresário diz viver um pesadelo com tudo que está acontecendo, e as acusações que enfrenta são difíceis de lidar.

“Mas agora tudo isso se tornou um grande pesadelo, e estou sofrendo muito com tudo o que está acontecendo. As acusações e julgamentos na internet estão sendo muito difíceis de lidar e não consigo entender como as pessoas são capazes de julgar sem ao menos saber a verdade por completo”, diz.

Em outro trecho, ele diz que amava Nayara e jamais faria algo para machucá-la. “Eu amava muito a minha esposa, e jamais faria algo para machucá-la ou causar-lhe algum mal. Nós tivemos momentos muitos felizes juntos, mas também passamos por momentos difíceis e desafiadores. A doença dela era uma questão que nós lidávamos juntos, com muito amor e respeito”, desabafa.

RELEMBRE O CASO: URGENTE: cantora Nayara Vilela morre aos 32 anos

A cantora Nayara Vilela foi encontrada morta em casa na última segunda-feira com um tiro no peito, após gravar vídeos com uma arma. O caso está sendo investigado pela polícia.