Mulher é espancada após questionar marido que atropelou cachorro; polícia é acionada

O homem que atropelou um cachorro na madrugada dessa segunda-feira (17) e fugiu sem prestar socorro, agora está sendo acusado de agredir a socos sua esposa, Jarlene Eluana Costa Silva.

Jarlene usou suas redes nesta segunda-feira, 17, para relatar que seu companheiro Paulo Oliver, seria o homem flagrado por atropelar um cachorro na noite do último domingo, 16, sem prestar socorro ao animal, em Rio Branco (AC).

Ao ser questionado por Jarlene Eluana, Paulo Oliver teria agredido a mulher que, por sua vez decidiu registrar queixa na delegacia. Ela aproveitou para informar que estava se separando do acusado.

“Amigos, o Paulo Oliver atropelou um cachorro usando meu carro. Estamos nos separando, inclusive, estou na delegacia, denunciando violência doméstica. Ele me bateu e fugiu. Não compactuo com violência a nenhum animal. Odeio essa exposição, mas quem não conhece a história, já aproveita pra me julgar e apedrejar”, declarou.

Em outra publicação, Jarlene mostra os hematomas e conta os detalhes da agressão cometida pelo, agora, ex-companheiro.

“Eu levei um soco na cara depois de confrontar o porquê de meu carro estar amassado e cheio de sangue. Eu entrei em contato com a Patinha Carente e denunciei, dei os dados de quem atropelou. Pela primeira vez, entrei em uma delegacia como vítima. Nada justifica. Nem o vício do agressor”, afirmou a vítima.