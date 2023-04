Pimenta: conspirações e improváveis alianças nas eleições de 2024

Mal termina uma eleição e já se discute a próxima. Assim é o Acre! Parece que passa uma borracha em tudo e se esquecem das divergências e das traições. O que vale são as alianças por conveniências e por desejo de poder.

O MDB desembarcou do governo Gladson já tem um bom tempo, mas ficaram entranhadas raízes emedebistas no governo que não se cortaram.

Informações que chegaram a esta coluna, avisam que as eleições de 2024 podem nos surpreender com diversas alianças espalhadas pelo interior do Acre, entre o MDB do ex-deputado federal Flaviano Melo e o grupo do governador Gladson Cameli (PP). Agora saber se ambos sabem disso e concordam, são outros quinhentos.

O fato é, reuniões e articulações têm acontecido. Almoços e jantares já tramando os desfechos políticos de 2024. Vamos aguardar para ver.

Que história é essa?

Se os vereadores de um certo município do interior do Acre decidissem cumprir direitinho com suas obrigações de fiscais do povo, iriam descobrir um caso de polícia, relacionado com o último leilão da prefeitura, em que máquinas e carros foram leiloados e depois suspeitos de serem alugados para a própria prefeitura. Vai vendo!

Aliança

Tanto o PL, que é presidido pelo Édson Bitar, irmão do senador Márcio Bittar (UB), como parte da executiva do PP, comandados pelo deputado estadual Nicolau Júnior, estão em conversações para que haja uma chapa majoritária formada e mantida para disputar a prefeitura de Feijó nas próximas eleições municipais.

Reflexão

“Hoje conheço bem os caminhos, nunca me escondi de ninguém, o único que tinha um carro a disposição do povo dia e noite. Conheço o meu povo. O resultado da minha última eleição não foi culpa do povo, foi o sistema acusatório que me fizeram’’, palavras de um ex-prefeito de Feijó.

Atenção

A educação do município de Feijó está deixando a desejar. Segundo informações que chegaram a esta coluna, tem um mês desde o início do ano letivo, e as crianças com transtorno do espectro autista estão sem cuidador e mediador, bem como outras crianças. É lamentável, pois o planejamento do ano letivo deve ser feito antecipado e pensado em equipe de múltiplos profissionais para as terapias indicadas, além de cuidadores e mediadores necessários.

Petecão

Enquanto o senador Sérgio Petecão está em Brasília atrás de captar mais recursos, O PSD se movimenta para renovar os membros dos seus diretórios municipais, e notificar os filiados que praticaram ato de infidelidade partidária nas eleições de 2022.

A coisa tá feia

Para o prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva e mais quatro vice-prefeitos, não virão dias tranquilos. Informações que chegaram até esta coluna, avisam que todos serão expulsos do PSD. A sigla também entrará na justiça pedindo o mandato e uma indenização ao partido no caso de um vice-prefeito.

Que atire a primeira pedra

A pesquisa Datafolha, publicada nesta segunda-feira (3) pela “Folha de S. Paulo”, mostra que 61% dos eleitores acham que o presidente Lula age mal ao trocar cargo e verba por apoio no Congresso. O apoio em trocas de cargos já virou praxe no Executivo, não é novidade pra ninguém. É um círculo vicioso de moeda de troca.

Brasiléia

Quem visita a parte baixa de Brasiléia pós-alagação, tem a certeza de que a gestão municipal precisa urgente iniciar um programa de habitação popular para acomodar as famílias atingidas pelas águas do Rio Acre. As três últimas enchentes castigaram as moradias, quando algumas delas foram interditadas pela Defesa Civil e a grande maioria está comprometida, sem contar que os próprios moradores sentiram o baque.

O problema

Mas um dos grandes problemas é que muitas pessoas que adquirem moradias do poder público, vendem estes imóveis e acabam retornando aos lugares baixos das cidades.

Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia de Assis Brasil é o que se pode chamar de incansável. Assim que as águas baixaram e as famílias alagadas retornaram para suas casas em segurança, o gestor embarcou para Brasília, onde foi ouvido e recebido por ministros, deputados federais e senadores, trazendo na bagagem alento pós-alagação. Ao pisar em Rio Branco, sua agenda principal foi com o Deracre, quando ratificou as parcerias já existentes no município e garantiu a construção da ponte no porto da balsa.

Epitaciolândia

Os vereadores de Epitaciolândia receberam denúncia de moradores de que a prefeitura havia abandonado há mais de 5 meses, um trator de lâminas em um ramal. Foram verificar a denúncia e, por ironia do destino, além de exposto a sol e chuva nesse período todo, o trator ficou debaixo da água com o transbordamento de um igarapé próximo onde estava o maquinário público. Um descaso com um bem público.

Com Razão

Por essas e outras ações de falta de zelo com o que é público, o governo do Estado retirou em 2022, parte do maquinário que estava doado para a prefeitura de Epitaciolândia. As máquinas que eram para atender nos serviços de ramais ou melhorias das ruas eram sempre flagrados em colônias e chácaras fazendo serviços particulares.

Cargos federais no Acre

Na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (03), o presidente Luís Inácio Lula da Silva nomeou mais dois acreanos para comandar cargos no Governo Federal. Lula escolheu Alessandra Ferraz Cavalcante como superintendente regional do Acre da Companhia Nacional de Abastecimento, e o delegado Leonardo Lani de Abreu, que assumirá o cargo de delegado do Ministério do Trabalho. Ambos ligados ao senador Sérgio Petecão.

Tá dentro

Quem também teve boas novas trazidas pelo Diário Oficial do Estado (DOE) foi o ex-secretário de Saúde do Acre e ex-deputado estadual, Gemil Junior, que foi nomeado pelo governador Gladson Cameli na manhã desta terça-feira (4), para assumir uma diretoria na Secretaria de Governo (Segov). Gemil é o primeiro suplente do senador Alan Rick (UB), provável que pode assumir em um futuro não tão longínquo assim. As costuras estão sendo feitas.