Preço do gás diminui quase 12% no Acre a partir de 1º de maio, diz pesquisa

A entidade que representa os distribuidores do setor de distribuição de gás, afirmou que o preço médio do botijão irá aumentar cerca de 11,9% a partir do dia 1º de maio, em razão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No entanto, a tendência será outra para o Acre.

O ICMS sobre o produto passa a ser cobrado por uma alíquota única válida para todo o território nacional. A medida afeta também a tributação de diesel e biodiesel. Atualmente, o valor médio do ICMS cobrado sobre o gás de botijão é equivalente a R$14,60. Com o novo sistema, ele sobe para R$16,34.

Com esse novo ajuste, a elevação no valor do gás vai ocorrer em 21 dos 27 estados brasileiros. Principalmente em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar disso, o ICMS não vai afetar o preço do gás em 6 unidades da federação, entre elas, o Acre.

Na realidade, não haverá alteração do preço do gás no Ceará e no Espírito Santo, enquanto das demais 4 regiões o valor deve diminuir, o Acre tem redução de -11,1%, Santa Catarina -21,2%, Minas Gerais -18,7% e Rio Grande do Norte -11,3%.