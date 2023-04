Presidente do sindicato de empresas de transportes do Acre participa de reunião no DNIT

Em busca de melhorias para as estradas e rodovias acreanas, a presidente do Sindicato das Empresas de Logística e Transportes de Cargas e Transportadores Autônomos do Estado do Acre (Setacre), empresária Nazaré Cunha, participou na sexta-feira, 28, de reunião no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O encontro foi com o superintendente regional do DNIT, Carlos Moraes, e empresários ligados ao setor para debater as condições em que se encontram a BR-364 sentido Porto Velho (RO) e Cruzeiro do Sul (AC).

Nazaré, que é CEO da Roda Viva Transportes e Logística, afirmou que já contabiliza prejuízos enormes com caminhões quebrados. “Por esse motivo, as entregas atrasam, os clientes ficam chateados e ainda colocamos em risco a vida dos nossos motoristas. Uma sucessão de fatos que prejudicam nosso trabalho. Precisamos melhorar urgentemente as condições de trafegabilidade das nossas estradas”, disse Nazaré.

Sobre as obras de recuperação e reestruturação da BR-364, o chefe do DNIT no Acre, Carlos Moraes, afirmou que a situação é difícil, mas garantiu que os serviços estão retornando para garantir o tráfego seguro nas rodovias.