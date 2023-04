Rio Branco é a capital mais chuvosa do país em março, diz Inmet

Segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgados pelo Jornal Nacional nesta quinta-feira (30), Rio Branco deve encerrar o mês de março liderando o ranking das capitais brasileiras que mais chuvosas.

Em um mês, choveu quase o dobro da média esperada para março, que é de 286 milímetros. A capital recebeu 527 milímetros de chuva nos últimos 30 dias.

- Publicidade-

A previsão de mais chuvas preocupa a Defesa Civil Municipal. Em coletiva concedida, o tenente-coronel Claudio Falcão confirmou a previsão do Inmet e informou que é esperado chuvas intensas na região do Alto Acre e do Riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre, responsável por boa parte da elevação do nível do rio na capital Rio Branco.

“Infelizmente, o cenário vem se agravando a cada momento que passa, porque o rio não parou de aumentar o nível, com isso nós vamos avançando em relação ao número de bairros atingidos, aumentou o número de famílias para serem removidas e aumentou o número de desabrigados e desalojados. Infelizmente, nesse momento o cenário é de piora e não de melhora”, disse.

O tenente-coronel informou que a expectativa da Defesa Civil é de que o Rio Acre na capital possa atingir 17,45m, bem próximo da segunda maior cheia, em 1997, quando o Rio marcou 17,66m. Porém, na medição deste sábado, nas 15h, o Rio Acre marcou 17,59, acima da média esperada pela Defesa Civil.