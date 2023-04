Separada, Sabrina Sato treina sozinha na academia e choca com aparência

A apresentadora Sabrina Sato (42) não deixa de treinar mesmo com uma rotina agitada. Nesta segunda-feira, 17, após cumprir os compromissos de sua agenda, a famosa se exercitou na academia luxuosa do prédio onda mora em São Paulo.

Agora solteira, depois de anunciar o fim da relação com o ator Duda Nagle (39), a artista apareceu treinando sozinha. Antes, ela contava com a companhia do pai de Zoe (4) para queimar as calorias no local.

- Publicidade-

Cheia de estilo, Sabrina Sato protagonizou o momento com tranças no cabelo e um conjuntinho rosa, composto por top e bermuda. A famosa então deixou seu corpaço sarado em evidência no look fitness.