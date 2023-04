VÍDEO: Jéssica Ingrede faz boletim de ocorrência após invasão de suas contas no Instagram e WhatApp

A influenciadora acreana Jéssica Ingrede se manifestou mais uma vez após ter suas contas no Instagram e WhatsApp hackeadas. No vídeo, Jéssica relata que fará um boletim de ocorrência na Polícia do Acre, nesta sexta-feira (21), após ter suas contas invadidas pela manhã. De acordo com o vídeo, a influenciadora pede para que os seus seguidores não curtam as publicações com os links publicados pelos invasores.

Uma mensagem sobre investimento financeiro foi publicada na timeline da acreana durante a invasão. Além disso, uma série de publicações com o mesmo conteúdo foram inseridas nos stories da conta. Atualmente, Jéssica Ingrede tem 338 mil seguidores no Instagram.

Veja o desabafo da acreana: