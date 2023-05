Ao ContilNet, influencer desabafa sobre ataques na web: “Sofri hate sobre meu corpo”

Com mais de 37,9 mil seguidores, a influenciadora digital acreana Vanessa Anjos usou suas redes sociais para desabafar sobre os ataques que vem sofrendo em suas redes sociais. Em post na sua conta do Instagram a influencer exibiu uma conversa onde recebe ataques à sua imagem. Na legenda a acreana repudiou o ato: “nunca precisei desmotivar ou desmerecer ninguém pra conquistar algo”.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, a influencer avaliou as redes sociais e o impacto na vida das pessoas. De acordo com Vanessa Anjos, as redes podem influenciar positivamente e negativamente na vida das pessoas. A acreana falou que hoje terapia seria uma das alternativas para quem trabalha com redes sociais.

“Um campo minado você precisa ter muito cuidado com a saúde mental. Caso contrário poderá adoecer emocionalmente. Assim como em qualquer ambiente de trabalho, quando você começar a se destacar vai aparecer quem queira desmotivar.

Indico terapia pra quem trabalha com as redes sociais. Aprender a filtrar os comentários. As redes sociais têm o poder de mudar a vida de muitas pessoas.

Eu fico muito grata e sei que estou aqui com propósito quando recebo mensagens de pessoas que venceram a depressão inspirada na minha história de vida nas minhas mensagens. Através das redes sociais consegui ajudar milhares de famílias, isso não tem preço. Mas aqui nas sociais tem seus dois lados.”

Vanessa revelou que a ansiedade levou ao aumento de peso atualmente: “Por conta de crises de ansiedade acabei ficando acima do peso e infelizmente sofri ataque de hater sobre meu corpo. Sobre o corpo você não precisa ser um padrão para trabalhar com a internet.”

Em bate-papo com este colunista, a influencer revelou que comentários tóxicos acabam afetando a vida de muitas mulheres. “Eu não vou dar mais poder a comentários tóxicos esses que querem nos ver no quarto depressivo. Existe muita gente do bem por aqui e são essas pessoas que merecem minha atenção. Estou recebendo muitas mensagens de carinho e apoio.

As vezes comentários tóxicos acabam afetando a vida de muitas mulheres, é por esse motivo que eu repudio qualquer comentário que desmereça uma mulher ou seu ofenda seu corpo.”

Veja as mensagens de apoio que Vanessa recebeu: