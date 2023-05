Cães da PM apreendem drogas que seriam levadas do Acre para São Paulo

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Grupo Especial de Operações de Fronteira (Gefron), em uma ação integrada com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria de Operações Integradas (Seopi), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) – CPCÃES e a Polícia Civil, realizaram na manhã desta sexta-feira (19), a fiscalização do pátio da Agência dos Correios, unidade Amapá, onde foram encontradas maconha e cocaína.

A apreensão faz parte da operação Horus do programa Guardiões da Fronteira, que encontraram com a ajuda dos cães Colt e Saori, sendo o primeiro do Gefron e a outra da Polícia Militar, 1,5 kg de skunk (maconha modificada) e 0,960 gramas de cocaína. Todo o entorpecente detectado foi enviado do município de Epitaciolândia e tinha destino São Paulo.

O entorpecente encontrado estava sendo acondicionado em caixas de leite em pó Ninho, da Nestlé. Após a apreensão o material está sendo apresentado na sede Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), em Rio Branco.