Conheça Natasha Maria, candidata de Sena Madureira ao Miss Acre 2023

No mês de junho, os olhos dos acreanos estarão voltados para o concurso Miss Universo Acre 2023, realizado pela promoter Meyre Manaus. O município de Sena Madureira está sendo muito bem representado pela jovem estudante Natacha Maria da Silva, de 24 anos, que assumiu o posto de Miss Universo Sena Madureira 2023 e estará na disputa do grande título. A final será em Rio Branco e, provavelmente, em frente ao Palácio Rio Branco, segundo as últimas informações da organização.

Natacha foi aclamada pela promoter e coordenadora do concurso no estado, Meyre Manaus.

Ansiosa para a data e em meio aos diversos preparativos do concurso de beleza, Natacha Silva conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, na manhã desta terça-feira (23), e falou sobre suas expectativas e detalhes de sua experiência em concurso de beleza.

“Sensação de gratidão e conquista para nossa cidade, participar de um concurso assim sempre foi meu sonho. E representar nossa cidade é melhor ainda.”

Prestes a subir ao palco do Miss Universo Acre 2023, Natacha Maria carrega o amor que tem pela ‘Princesinha do Iaco’ e a confiança na vitória em suas mãos. “Eu tenho que representar bem a minha cidade, mas estou indo com o coração leve, pois sei que estou dando o meu melhor. O que tiver que ser, será. Minha expectativa é poder trazer o título para Sena e poder representar o Acre no nacional.”, contou ao ContilNet.

Miss Universo Sena Madureira: quem é Natacha Maria da Silva?

Natacha Maria da Silva tem 24 anos, mora no bairro do Centro em Sena Madureira. Estudante do curso de Ciências Contábeis, a senamadureirense trabalha como blogueira e maquiadora. Natacha também carrega os títulos de Miss Piscina AABB 2021 e 2022.

Veja fotos: