Decisão que afastou Jorge Viana da Apex divide políticos acreanos

A decisão dada pela juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal do DF, que suspendeu a nomeação de Jorge Viana na Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex), vem dividindo as opiniões entre os políticos no Acre. O pedido à Justiça que anulou a posse de Viana foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após reportagem do jornal Estado de S. Paulo sobre o caso.

Em nota, a AGU afirmou que vai recorrer da ação em razão “os autores não atenderam a requisitos processuais essenciais à propositura da ação e tampouco comprovaram o efetivo prejuízo causado pelo ato de nomeação”.

No Acre, a decisão da magistrada causou polêmica entre a comemoração de alguns e o lamento de outros. Entre os antigos companheiros, Jorge Viana recebeu apoio dos ex-deputados Daniel Zen e Raimundo Angelim, além da solidariedade do irmão, ex-governador Tião Viana.

Para Zen, a decisão “carece de adequada e correta fundamentação jurídica”. Segundo ele, apesar de anacrônica e desarrazoada (uma vez que se pode dispor de intérpretes), a comprovação da exigência de fluência em inglês para o exercício da presidência da ApexBrasil pode ser suprida de diferentes formas.

“O trabalho que @jorgevianaacre tem desenvolvido a frente da Apex tem sido digno de elogios e de conquistas para a promoção dos produtos e serviços brasileiros no comércio exterior”, escreveu Angelim.

No Instagram, Tião Viana saiu em defesa do irmão ao prestar solidariedade e destacou que confia no recurso impetrado pela AGU. “Considero essa mais uma das vicissitudes da vida. Jorge Viana seguirá como um grande quadro gestor e da grande política. Tenho esperança e confiança que uma gota de justiça retificará o pêndulo da tendenciosidade”, afirmou.

Já para os políticos acreanos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como Marcio Bittar e Roberto Duarte, a decisão da juíza se mostrou acertada.

“Agora não só o Acre, mas o Brasil todo está sabendo que o forte de Jorge Viana não é o inglês, e sim mudar as regras quando lhe favorece. Foi assim quando governador, que retomou a pensão de ex-governadores e agora na Apex Brasil. Nesse último caso, a Juíza federal Diana Wanderlei, anulou a liminar que o mantinha no cargo sem os devidos requisitos exigidos. Contamos que ainda haja o mínimo de coerência no judiciário para manter a decisão”, escreveu Marcio Bittar.

No Instagram, Roberto Duarte afirmou que a decisão da magistrada foi um baile em cima de Jorge Viana. “Parece que as habilidades linguísticas do senhor Viana não foram suficientes para impressionar a justiça, que não hesitou em colocar um fim nessa farsa. Agora resta a ele enfrentar as consequências de sua incompetência linguística e buscar uma aula intensiva de inglês, caso ainda queira aspirar a cargos relevantes”, destacou o parlamentar.