Estudante de Direito é o primeiro indígena do Acre aprovado na OAB: ‘Agradeço aos ancestrais’

Heliton Kaxinawá, da etnia que carrega em seu nome, se tornou o primeiro indígena acreano a ser aprovado na prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ele celebrou a conquista em suas redes sociais na última quarta-feira (24).

Estudante do 9º período de Direito, em uma faculdade particular de Rio Branco, ele foi aprovado antes mesmo de concluir a graduação. Em suas redes sociais, Heliton destaca sua trajetória. “Uma caminhada desde 2019 até o feito de ser primeiro indígena do Estado do Acre a ser aprovado no exame da OAB”, disse.

Em suas redes ele foi parabenizado por amigos e também por advogados. “Só orgulho, meu amigo. Mais que merecido sua aprovação. Estarei lá para entregar sua carteira da ordem, essa eu não perco”, disse o advogado Charles Brasil.

O mais novo advogado agradeceu a conquista e expressou emoção pela aprovação.

“Agradeço aos ancestrais por toda sabedoria, pelos momentos de crescimento pessoal e aprendizagem, a minha família que sempre esteve me apoiando em toda minha jornada. Compartilho com vocês essa minha pequena conquista das muitas que estão por vir”.