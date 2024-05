Motorista embriagado atropela várias pessoas em frente de bar na zona leste; VÍDEO

Um motorista embriagado atropelou várias pessoas na madrugada deste domingo (05). O caso aconteceu em frente a um bar na rua Neuzira Guedes, próximo da Rio de Janeiro, bairro Tancredo Neves, zona leste de Porto Velho (RO).

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, várias pessoas estavam na frente do bar, quando o motorista passou e atropelou as vítimas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu as vítimas.

O motorista do veículo foi detido pela polícia militar e conduzido para a Central de Flagrantes.