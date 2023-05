Grávida, filha de Jorge Viana faz ensaio de topless para registrar gestação e encanta; FOTOS

A arquiteta Kalu Viana está grávida pela primeira vez e, em breve, dará luz à Mabel, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o nutricionista Eduardo Andrade. E nesta segunda-feira (24), divulgou fotos do ensaio gestante que fez e deixou os seguidores vidrados no resultado.

No clique, Kalu apareceu fazendo topless e usando saia e sapatilha de bailarina. Em outro momento, Kalu foi clicada usando um top, saia e sapatilha de ponta, deixando sua barriga em destaque.

A arquiteta, filha do político Jorge Viana, posou em diversos ângulos diferentes, mostrando a barriga em diversas formas. Os responsáveis pelas imagens foram os fotógrafos Andreia e Maison Fotografia.

Veja alguns cliques do ensaio:

Em um post mais antigo, no dia 4 de abril, Kalu falou sobre o ensaio de bailarina com seus 14 mil seguidores: “Assim que recebi essa foto fiquei encantada e não consegui esperar nem um minuto para vir compartilhar com vocês a nossa pequena Mabel dançando ballet pela primeira vez na barriga da mamãe”.