Lula estuda cirurgia em razão de artrose no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 77 anos, avalia realizar uma cirurgia para tratar uma artrose no quadril, na articulação com a perna. O Poder360 apurou ser um problema antigo do petista, mas que tem causado queixas de dores nas últimas semanas. A intervenção seria a última alternativa possível e por isso não está definida. A dor é o que determinará a necessidade de operação, mas Lula tem seguido sua rotina normalmente, o que indica que os sintomas estariam sendo controlados com tratamento não invasivo.

A artrose é um desgaste na cartilagem que reveste as articulações. É uma deterioração natural que acompanha o envelhecimento. O quadro tende a piorar com o tempo e o tratamento definitivo é cirúrgico, sendo mais ou menos indicado dependendo do paciente, da idade, do histórico e de outros aspectos. No começo do mês, em 11 de maio, Lula disse estar impedido de jogar futebol devido a um “problema na cabeça do fêmur”. À época, o Planalto afirmou que o petista tem um “problema na articulação coxofemural na perna direita”. Lula, que completará 78 anos em outubro, deu a declaração durante o lançamento.

Lula, que completará 78 anos em outubro, deu a declaração durante o lançamento da Lei Paulo Gustavo, na Bahia. Ele disse que irá se consultar com o senador e médico Otto Alencar (PSD-BA), que também estava presente no evento. “E você [Otto Alencar] sabe que você vai ter que me curar, porque eu sou bom de bola e não posso jogar mais por causa dessa dor que eu estou aqui”, declarou.