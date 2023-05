Perca peso rapidamente. Eis os cinco hábitos que vão ajudar

Apartir dos 50 anos pode ser mais complicado emagrecer. Ainda assim, nem tudo é impossível. O corpo pode ser mais lento a responder, mas a verdade é que o irá conseguir. Só tem de seguir os hábitos certos.

A nutricionista Lisa Young explicou alguns truques que pode fazer para emagrecer. Comece a pô-los em prática para ver resultados.

Junte 20 a 30 gramas de proteína por refeição

“Esta é uma das formas mais eficazes de perda de peso após os 50 anos de idade. Aumentar a ingestão de proteínas ajuda a perder peso, mas também pode interromper ou reverter a perda muscular relacionada à idade”, explica Lisa Young.

Coma vegetais ao início da refeição

“A fibra retarda a digestão e, quando ingerida no início da refeição, ajuda a estabilizar o açúcar no sangue. Quando come carboidratos, a capacidade do carboidrato de aumentar o açúcar no sangue é atenuada.”

Faça mais refeições caseiras

“Comer fora com menos frequência e cozinhar mais em casa é uma ótima maneira de viver um estilo de vida mais saudável e está associado à perda de peso.”

Coma mais produtos frescos – fruta, por exemplo

“São ricos em fibras e nutrientes e baixos em calorias. Vários estudos mostram que estão associados a um peso mais baixo, menos gordura corporal e a diminuição da circunferência abdominal.”

Junte mais carboidratos saudáveis e não processados

“Nada aumenta mais o açúcar no sangue do que carboidratos altamente refinados. O corpo acaba por os reconhecer como açúcar e liberta insulina para diminuir o açúcar no sangue.”