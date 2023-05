Petrobras pagará R$ 1.825 a estagiários; veja como se candidatar

A Petrobras lançou um programa de estágio com expectativa de 200 vagas. As inscrições começam em 7 de junho e se encerram em 16 de junho.

Estágio tem duração de 12 meses

As vagas são para diversos estados. São eles: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Os interessados devem se inscrever pelo site do CIEE. As inscrições ainda não estão abertas, e os candidatos devem acessar o site a partir do dia 7 de junho para se inscrever. A expectativa é de que sejam abertas 200 vagas.

A bolsa auxílio é de R$ 1.825. Os aprovados vão receber vale-transporte (caso a empresa não ofereça transporte próprio), seguro contra acidentes pessoais e férias remuneradas.

São quatro horas diárias de trabalho. O esquema de trabalho é híbrido e o estágio tem duração de 12 meses.

O detalhamento sobre as vagas está disponível no site da Petrobras.

Quem pode se inscrever?

Podem se inscrever os estudantes dos seguintes cursos:

-Administração

-Análise de Dados

-Análise de Sistemas

-Ciência da Computação

-Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas)

-Contabilidade

-Direito

-Engenharias (Computação, Automação e Controle, Elétrica, Mecânica, Petróleo, Produção e Química)

-Estatística

-Geologia

-Serviço Social

30% das vagas são reservadas para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.

Quais as etapas do processo?

As contratações devem começar a partir de setembro. Os candidatos vão passar por prova online, análise comportamental e exames médicos admissionais.