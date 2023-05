Pimenta: Distante do quadro “raiz”, PT troca dirigente e assume que perdeu a pole

Tudo Zen

Daniel Queiroz de Sant’ana, vulgo Zen, bacharel em Direito, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando pela UnB (Universidade de Brasília), professor da Ufac e baixista da Filomedusa (banda de rock acreana com 16 anos de palco). Este é o perfil no Instagram do novo presidente do PT (Partido dos Trabalhadores) que toma posse neste sábado (27). Zen não menciona que foi presidente da Fundação Elias Mansour (DEM), secretário estadual de Saúde e duas vezes deputado estadual e líder do partido na Aleac. Em seu discurso de despedida em 2022, Zen revelou que desistiu de seguir carreira diplomática para assumir a FEM em 2007, no governo Binho Marques.

Amigo

Zen substitui Cesário Campelo Braga, que assume a representação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no Acre. Em seu perfil no Instagram, Cesário informa que nasceu em 1984, é casado com Raylane Miranda, representante do MDA no Acre, presidente do PT Acre, defensor da justiça social, amigo do presidente Lula. Estará sob sua responsabilidade nortear as ações da reforma agrária no Estado, um setor extremamente sensível para as esquerdas.

Osmarino e Osmarina

Zen e Cesário são a nova cara do PT do Acre, dois perfis bastante distantes das origens da legenda. Se, em São Paulo, o PT foi fundado com bases no trabalhador metalúrgico da região do ABC e na classe operária em geral, no Acre o PT surgiu no meio de seringueiros como Chico Mendes, Osmarino Amâncio, Osmarina Silva (nome de batismo da ministra), Júlio Barbosa e Raimundão Mendes entre outros militantes históricos que nasceram e cresceram nos seringais.

Espiões

A história da fundação do PT no Acre é contada pelo presidente Lula sempre que ele vem ao Estado. Segundo ele, em meados de 1980 a secretária do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, avisou que havia um grupo de bigodudos querendo falar com ele na recepção. Lula deu uma espiada na fisionomia dos visitantes e logo achou que eram policiais disfarçados do Dops, a polícia política de São Paulo. Mas eram apenas três seringueiros que se apresentaram como Chico Mendes, Osmarino Amâncio e Raimundo Mendes, o Raimundão, todos de bigode e barba por fazer. Lula mandou que o esperassem num boteco das proximidades e realizaram uma reunião regada à cachaça de alambique e Brahmas geladas. Assim nasceu o PT acreano.

Cisão

O PT começou a crescer no Acre a partir da eleição de Jorge Viana para a Prefeitura de Rio Branco em 1992, mas subiu feito foguete após sua eleição para o Governo do Estado em 1998. Fundadores históricos do partido como o seringueiro Júlio Barbosa, que foi prefeito de Xapuri, por exemplo, ganharam notoriedade e ascensão social. Osmarina Silva, a Marina, começou a circular entre Guilherme Leal, dono da Natura e Neca Setúbal, dona do Itaú. Osmarino Amâncio Rodrigues passou a ver o partido muito aburguesado e fundou o PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados) e depois o Psol (Partido Socialismo e Liberdade).

Internacional

Muito antes de Osmarina ficar famosa, em 1992 Osmarino já foi foto na capa da revista norte-americana Newsweek, onde era apontado como sucessor de Chico Mendes. Para interpretar seu personagem no filme sobre Chico Mendes, cogitaram o ator Robert de Niro. Entrevistado recentemente pelo jornalista Fábio Pontes, Osmarino, aos 67 anos, se queixa de dores no estômago, das invasões da Resex Chico Mendes e do projeto de lei de autoria da ex-deputada Mara Rocha que pretende reduzir a área da Resex.

Revolução

“Meu nome é Osmarino Amâncio Rodrigues, sou um seringueiro, nasci no seringal Bela Flor, Colocação Revolta, e hoje estou vivendo no seringal Humaitá, Colocação Pega Fogo, dentro da reserva extrativista Chico Mendes”, apresenta-se, em um artigo que escreveu em 2017 para o livro “Pão, Paz e Terra”, produzido pela Editora Lorca por ocasião da comemoração dos 100 anos da Revolução Russa.

Traição

Em seu artigo, Osmarino não perdoa os presidentes Lula e Dilma e a ministra Marina Silva, que para ele são responsáveis por alianças que traem a classe trabalhadora e adiam a reforma agrária ao gosto dos grandes proprietários e grileiros. Marina por ter promovido no seu primeiro mandato como ministra um projeto de concessão de florestas para exploração de madeireiras. Lula e Dilma por fazer alianças com a ruralista Kátia Abreu e os ex-presidentes Sarney e Collor. Lembrando que o artigo foi escrito em 2017, antes, portanto, da ascensão e queda do bolsonarismo, outra causa da dor de estômago do seringueiro socialista.

Escola

Ao armar um jogo com Marcus Alexandre na cabeça da chapa para prefeito pelo seu PSD ou pelo MDB de Flaviano Melo, com um vice-prefeito como Alysson Bestene, do Progressista, o senador Sergio Petecão está mostrando o que aprendeu nas aulas de alianças quando chegou ao andar de cima da política acreana graças à Frente Popular do Acre. As alianças articuladas pelo PT nos seus 20 anos de poder chegaram a incluir até mesmo o PL do bolsonarismo raiz. Em 1998, a coligação reuniu PT, PSDB, PCdoB, PDT, PSB, PPS, PV, PMN, PTB, PL, PSL e PTdoB. Em 2002, PT, PL, PCdoB, PV, PMN, PSDC, PTdoB.

Prêmio

O senador Sérgio Petecão tirou a sorte grande quando levou o seu nanico PMN para a Frente Popular do Acre. Com menos de três mil votos, foi feito presidente da Aleac em 1999 e lá ficou por oito anos seguidos. Depois, o céu é o limite. Foi eleito com tranquilidade deputado federal em 2006 e virou senador com uma das maiores votações da história por duas vezes em 2010 e 2018, indo para 16 anos de mandato, que vence em 2026.

PSD-MDB-PT

Até lá o senador Sérgio Petecão tem tempo de sobra para planejar seu futuro e grande parte dele passa pelas eleições municipais de 2024, principalmente a de Rio Branco, onde está a força de seu eleitorado. O arranjo que ele tem feito para disputar a prefeitura com Marcus Alexandre no PSD e Alysson Bestene no MDB já teve até um “inesperado” aval do novo presidente do PT, Daniel Zen. Parece que a Frente Popular do Acre vai ressurgir das cinzas com uma nova coloração.

Rabeira

De acordo com Zen, o PT tem formado uma ampla frente de esquerda com nove partidos e, na atual conjuntura, tem consciência de que perdeu o papel de protagonista, de modo que poderá apoiar uma coalisão que tenha Marcus Alexandre à frente.Além da esquerda tradicional (PC do B, PV, Rede, Psol, PCO e PCB), o partido tem dialogado bastante com o MDB e o PSD segundo Zen. Ele argumenta que o PT poderá entrar em uma aliança como esta para apoiar uma eventual candidatura de Marcus Alexandre em 2024.

Grande notícia!

Ao vivo na noite de sexta-feira, o governador Gladson Cameli anunciou que na terça-feira (30), estará recebendo do ministro dos Transportes, Renan Filho, a ordem de serviço para a recuperação de parte da rodovia BR-364. Serão beneficiados dois trechos da BR-364 – entre Rio Branco e o Riozinho Andirá e o trecho entre o Rio Gregório e o Rio Liberdade. “O que importa é que com empenho da bancada federal, a união de todos e com fé vamos resolver os problemas. Agradeço muito a Deus e a vocês que me concederam o mandato de governador ”, comentou.

Gratidão

Gladson Cameli também fez questão de agradecer o presidente Lula. “Sempre digo que governo é independente das cores partidárias e que vou aonde for preciso para garantir o funcionamento da máquina pública e da infraestrutura necessária para o bom andamento da gestão. O presidente Lula e o ministro Renan Filho ouviram nossa reivindicação e as obras agora são realidade”, disse.

Parcerias

Os prefeitos Jerry Correia, de Assis Brasil, e Camilo da Silva, de Plácido de Castro, formalizaram nesta sexta-feira (26), um acordo de cooperação com o prefeito da cidade catarinense de São Lourenço do Oeste (SC), Agustinho Assis Menegatti. O acordo prevê troca de experiências, compartilhamento de informações, fomento ao associativismo e ao cooperativismo, e o fortalecimento das parcerias público-privadas, entre outros objetivos. O evento ocorreu na prefeitura de São Lourenço, onde os acreanos passaram em missão com a caravana do programa Protagonismo Empresarial do Sebrae Acre em parceria com a Federação das Associações Comerciais do Acre e apoio do Governo do Estado.