Romance que acaba de chegar na Netflix vai abrir sua mente e mexer com suas emoções

“Fanfic” é mais um filme da remessa polonesa de mais de dez produções originais que serão lançadas pela Netflix em 2023. Dirigido por Marta Karwowska, o roteiro também da diretora em colaboração com Grzegorz Jaroszuk é inspirado no romance homônimo de Natalia Osinska. A trama gira em torno de Toska (Alin Szewczyk) e Leon (Jan Cieciara), dois estudantes de ensino médio que lutam para ter suas identidades LGBTQI+ aceitas.

Mas o filme puxa um pouco antes para nos apresentar Toska, uma menina introspectiva e raivosa, que não faz questão de se dar bem com ninguém. Nos intervalos entre suas aulas, ela escreve fanfics e as publica na internet. Suas histórias estão fazendo algum sucesso e recebendo comentários positivos. Alguns dias da semana, ela faz terapia para tratar seus transtornos mentais, que incluem automutilação e tomar os remédios do pai escondido. Toska sente raiva o tempo inteiro sem saber por quê.

Quando chega um garoto novo na escola, Leon, eles imediatamente sentem uma química. Leon, que é gay, convida Toska para uma festa em sua casa e ela aparece com as roupas enxarcadas, após se molhar na chuva. Ele empresta algumas peças de seu próprio guarda-roupa para ela. Quando Toska as veste, sente algo se iluminar dentro dela. É como se as perguntas que haviam se acumulado ao longo de sua vida tivessem começado a ser respondidas. Toska percebe que se identifica com outro gênero.

E é a partir deste momento catalisador que Toska descobre que é Tosiek, um garoto trans, e que a infelicidade que se amontoou dentro dela ao longo de anos é fruto da frustração de se sentir sob a pele errada.

Ser adolescente já não é nada fácil. Todos aqueles hormônios e pensamentos que invadem a mente com dúvidas, aflições e inseguranças podem ter um efeito devastador. É quando o ser humano está se descobrindo e se transformando. Não apenas sua sexualidade, mas também suas aptidões, seus gostos, seus medos e sonhos. É a fase mais definidora da vida e isso pode ser bastante assustador. Quando você não se encaixa em padrões, as coisas podem ficar bastante traumáticas.

Mas Tosiek é bem seguro de si e do que quer. É interessante vê-lo desabrochar e se tornar na pessoa que sempre foi sem medo de sofrer bullying, de ser chacota ou rejeitada. Mas Leon já sofreu bastante na vida. É implícito, porque as batalhas do menino não são tão bem-exploradas, mas ele é um adolescente que mora sozinho, fica com medo de ir à aula quando sofre cyberbullying e fica inseguro de assumir seu romance com Tosiek, com medo do que as pessoas irão pensar, afinal, ele é gay.

Marks (Ignacy Liss), um colega de escola, questiona Tosiek: “Se você é menino, por que gosta do Leon?”. “Há coisas que não se explicam”, responde outra garota da escola. E assim o roteiro, mesmo com simplicidade, tenta mostrar que o amor e a atração não estão ligados a gêneros. “Fanfic” é um filme sobre autodescoberta, amadurecimento e aceitação. É sobre como o amor não se enquadra em padrões e nem pode ser rotulado. É uma produção bonitinha e interessante que vai te ajudar a romper algumas barreiras de conceitos pré-estabelecidos sobre a sexualidade e os sentimentos.

Filme: Fanfic

Direção: Marta Karwowska

Ano: 2023

Gênero: Drama/Romance

Nota: 7/10