Sesi disponibiliza inúmeras vagas para cursos de capacitação profissional online e de graça

O Serviço Social da Indústria (Sesi) abriu inscrições para 300 vagas em cursos de capacitação profissional oferecidos online, de forma gratuita. O cadastro pode ser feito pela internet até o dia 28 de julho. Pode se inscrever qualquer pessoa com idade a partir de 16 anos. São duas opções de curso:

“Comunicação no foco organizacional”, com 150 vagas e 20 horas de carga horária; e “Satisfação do cliente”, com 150 vagas e 40 horas de carga horária.

De acordo com o Sesi, após a confirmação da matrícula, o aluno tem até 30 dias para acompanhar o conteúdo e finalizar o curso escolhido.

Depois disso, o estudante realiza uma avaliação na plataforma educacional e, se alcançar 70 pontos ou mais, recebe um certificado de conclusão.

Os candidatos podem esclarecer dúvidas e obter outras informações por meio do WhatsApp (81) 9 8151.8375 ou pelo e-mail [email protected]