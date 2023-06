Aberson Carvalho fala sobre investimentos na educação em entrevista ao ContilNet

O ContilNet recebeu na tarde desta quinta-feira (22) o secretário estadual de Educação, Aberson Carvalho, para uma entrevista exclusiva no podcast. Na oportunidade, o secretário falou sobre os investimentos do Estado na educação.

Segundo o relatório resumido de execução orçamentária, realizado pelo Tesouro Nacional no primeiro quadrimestre de 2023, o Acre investiu 23% dos recursos em educação, sendo considerado o segundo estado que mais investiu em volume de recursos na área da educação em todo o Brasil.

De acordo com Aberson Carvalho, o governo do Estado iniciou o ano letivo com investimento em torno de R$ 165 milhões:

“Nós compramos laboratórios, tablets, compramos internet, reajustamos os salários dos professores, e nós investimos também em aquisição de equipamentos e modernização da secretaria e das escolas. São investimentos como estes que elevaram o número para o primeiro bimestre”, enfatizou.

O secretário falou, ainda, do compromisso do governo com a educação. “É aí que mostramos o compromisso do governador com a educação. O compromisso de dar uma educação de qualidade”, disse.

Foram entregues mais de 26 mil tablets aos estudantes do ensino médio. Já os professores, têm acesso a notebooks com internet.

Acompanhe: