Acre tem quase cinco cabeças de gado por pessoa, aponta pesquisa do IBGE

O Censo 2022 foi divulgado na quarta-feira (29) e revelou que o Acre está entre os 11 estados brasileiros com mais rebanho bovino do que população. O estado tem um total de 4.047,283 milhões de cabeças de gado, enquanto a população é de 830.026 mil.

O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou, ainda, que o Brasil tem mais cabeças de gado do que população, com 203.062.512 de habitantes, enquanto o rebanho bovino é de 224.602.112.

Rondônia é o estado que tem a maior diferença entre pessoas e gado, com uma população de 1.581.016 e um rebanho bovino de 15.110.301, um percentual de quase 9,5 vezes maior de bovinos em relação a pessoas.

O estado de Mato Grosso vem logo em seguida, com 2.756.700 pessoas vivendo no estado, e um total de 18.608.503 cabeças de gado.

O que é o Censo?

O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE, a cada dez anos, que faz uma ampla coleta de dados em todos os municípios brasileiros. Ele tem como objetivo calcular os habitantes do território nacional, identificando suas características e revelando como vivem os brasileiros.

Em decorrência da recente crise sanitária que afetou o mundo, que foi a pandemia de Covid-19, e questões orçamentárias. O censo que seria feito em 2020 foi realizado entre 2022 e 2023.