Eletricista morre ao despencar de altura de 5 metros dentro de igreja em Rio Branco

O eletricista Marco da Costa Muniz, 49 anos, morreu vítima de uma queda de cinco metros dentro de uma Igreja Católica na noite desta quinta-feira (25), na Rua Joaquim Macedo, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o eletricista Marco estava desde segunda-feira (22) fazendo a reforma na parte elétrica da Igreja Católica Comunidade São Francisco. Mesmo estando com os equipamentos de proteção individual, uma das vigas de sustentação quebrou, e a vítima caiu do forro, batendo a cabeça no chão, tendo morte instantânea.

Amigos da vítima ainda tentaram ajudar o homem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos, mas, quando chegaram, Marco já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada, e a área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos de praxe, o corpo do trabalhador foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos. Em seguida, o corpo será liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.