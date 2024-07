Sem indicar vice na chapa de Leila, Márcio e PL decidem apoiar candidatura do PP em Brasiléia

O Partido Liberal (PL) de Brasiléia anunciou oficialmente, em reunião articulada pelo senador Márcio Bittar (UNIÃO BRASIL), sua decisão de romper a aliança com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e apoiar a candidatura do Partido Progressista (PP) para as próximas eleições na cidade. A mudança estratégica surge após a indefinição sobre a composição da chapa majoritária e a percepção de que o PL não seria uma prioridade para o MDB.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, (25), o PL de Brasiléia explicou que, em função das recentes tratativas e da falta de clareza sobre a participação do partido na chapa do MDB, optou por seguir novos caminhos políticos. A decisão está alinhada com a orientação da Executiva Nacional do PL e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que incentivam a aproximação com o PP, liderado pelo senador Ciro Nogueira.

O presidente estadual do PP, Gladson Cameli, governador do Acre, havia promovido uma reunião com a Executiva Estadual do PL, consolidando a nova aliança entre os partidos. A mudança reflete uma reavaliação das prioridades e das estratégias políticas para as eleições.

A nota de esclarecimento do PL, assinada pelos presidentes estadual e municipal, Edson Siqueira e Antônio Torres Amaral, respectivamente, detalhou a decisão e reforça a autonomia do partido em suas escolhas políticas.

Nota de Esclarecimento

Em função dos últimos acontecimentos, após várias tratativas e da indefinição de que o PL estará ou não compondo a chapa majoritária do MDB de Brasiléia e em seguida tomar conhecimento que o PL não será prioridade, o PL Estadual/AC e PL Municipal de Brasiléia, declara:

É direito da pré-candidata optar pelo vice que a interesse mais, assim como é direito do PL decidir seus caminhos políticos. O partido vem por meio desta nota declarar a decisão de ruptura da aliança formada com o MDB. Aproveitamos para lembrar que é da orientação da Executiva nacional do PL e do ex-presidente Bolsonaro em caminhar com o PROGRESSISTAS, do Senador Ciro Nogueira, nesse sentido o presidente Estadual do PROGRESSISTAS, Governador Gladson Cameli sediou uma conversa com a executiva estadual do PL, estreitando assim ainda mais os laços entre os partidos.

Brasiléia – AC, 25 de julho de 2024.

Edson Siqueira

PRESIDENTE ESTADUAL-ACRE

Antônio Torres Amaral

PRESIDENTE MUNICIPAL-BRASILÉIA